Написать программу (аналог OpenVPN)

Необходимо сделать VPN клиента для windows (xp-10) по типу OpenVPN. Возможно есть готовые наработки или сделать с нуля. Конфиг для работы программа будет получать при установке с удаленного сервера (через GET запрос). Так же нужен клиент для браузера Chrome (расширение) но это отдельное задание.