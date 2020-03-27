Написать программу (аналог OpenVPN)

Все подробно расписал в техническом задании - скину в личку индивидуально. Пожалуйста, при отклике указывайте опыт работы и портфолио. Нужен серьезный и ответственный исполнитель для проекта! P.S.Бюджет указываю случайный. Жду от вас отклика, а бюджет будем обсуждать после ...
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Необходимо сделать VPN клиента для windows (xp-10) по типу OpenVPN. Возможно есть готовые наработки или сделать с нуля. Конфиг для работы программа будет получать при установке с удаленного сервера (через GET запрос). Так же нужен клиент для браузера Chrome (расширение) но это отдельное задание.
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