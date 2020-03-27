Написать программу (аналог OpenVPN)

Системное программированиеЗавершен9 заявок385 просмотров
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Необходимо сделать VPN клиента для windows (xp-10) по типу OpenVPN. Возможно есть готовые наработки или сделать с нуля. Конфиг для работы программа будет получать при установке с удаленного сервера (через GET запрос). Так же нужен клиент для браузера Chrome (расширение) но это отдельное задание.

4 года назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$10
7 дней
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