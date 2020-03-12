Сделать бота-автокликера с функцией OCR

Необходимо написать многопоточного бота-автокликера с функцией OCR для автоматической регистрации игровых лобби и проведения онлайн турниров в играх PUBG, Call of Duti, World of Tanks, DOTA 2, PUBG Mobile.

Исполнитель должен иметь опыт в игровой тематике, постоянно быть на связи и готовый приступить к работе в ближайшее время. Приветствуется отсутствие еще каких либо проектов у исполнителя, которые могут затягивать сроки выполнения настоящего заказа.

ТЗ отправлю в сообщении.