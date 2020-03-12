Teso bot

$150
Системное программированиеЗакрыт2 заявки247 просмотров
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нужно сделать так что бы он ходил по кругу и собирал ресурсы

4 года назад
guest_15840217207404
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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