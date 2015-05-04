Написать рецепт для BitBaker'а

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Есть два простых файла (срр и h) нужно для них сделать рецепт BitBaker'a который будет компилировать это дело для Opendreambox 2.0

10 лет назад
jenniferseam
Иван Ганжа 
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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