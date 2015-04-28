1) Необходимо копировать уже имеющийся блок python для загрузки картинок и заточить его под загрузку логотипа. Добавить возможность загрузки логотипа из админки на страницу авторизации. 2) Убрать на странице авторизайии не нужные блоки. ...
Написать драйвер под OS Windows
Здравствуйте,
Необходимо написать драйвер под OS Windows, точнее нужен драйвер/приложение которое будет перехватывать работу джойстика/геймпада.
По всем вопросам можем обсудить в лс.
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