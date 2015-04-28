Написать драйвер под OS Windows

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Здравствуйте,

Необходимо написать драйвер под OS Windows, точнее нужен драйвер/приложение которое будет перехватывать работу джойстика/геймпада.

По всем вопросам можем обсудить в лс.

10 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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