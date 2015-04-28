3 аналитические задачи

1. Сделать табличку сравнительных характеристик по весу, процессору, поколению (скорости в т.ч.) оперативной памяти и ssd

macbook air 13

macbook

macbook pro 13

2. Предложить аналоги сервиса\программы Slack .

Отметить основные отличительные особенности у предложенных вариантов. Выбрать на ваш взгляд лучший(ие).

3. Имеем:

3 3G\LTE модема. Допустим: мегафон, yota, mts

допустим так же каждый из них дает в произвольной точки возможность доступа на скорости 1Мб\с на загрузку.

Возможно ли, и если да то как, объединить их в общий канал что бы получить на выходе соединение более 1Мб (допустим 2 или более).