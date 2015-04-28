Здравствуйте, Необходимо написать драйвер под OS Windows, точнее нужен драйвер/приложение которое будет перехватывать работу джойстика/геймпада. По всем вопросам можем обсудить в лс.
3 аналитические задачи
1. Сделать табличку сравнительных характеристик по весу, процессору, поколению (скорости в т.ч.) оперативной памяти и ssd
macbook air 13
macbook
macbook pro 13
2. Предложить аналоги сервиса\программы Slack .
Отметить основные отличительные особенности у предложенных вариантов. Выбрать на ваш взгляд лучший(ие).
3. Имеем:
3 3G\LTE модема. Допустим: мегафон, yota, mts
допустим так же каждый из них дает в произвольной точки возможность доступа на скорости 1Мб\с на загрузку.
Возможно ли, и если да то как, объединить их в общий канал что бы получить на выходе соединение более 1Мб (допустим 2 или более).
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