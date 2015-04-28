Требуется разработка программы по wifi для Windows

Нужно разработать программу для windows по раздаче wifi клиентам (что то вроде виртуального роутера ) связанную с приложениями социальных сетей.

WiFi авторизации через социальные сети.

Сервис обеспечивает бесплатный WiFi посетителям различных заведений.

Посетитель подключается к WiFi, используя свой аккаунт в социальной сети, а система автоматически размещает на его странице в соцсети рекламу заведения. Таким образом, в благодарность за пользование интернетом потребитель автоматически рассказывает своим друзьям в соцсетях о заведении.

Программа не должна быть реализована для одного заведения, чтобы была возможность устанавливать программу в любые заведения

Далее нужно разработать (сайт) Создать личный кабинет, что бы позволял видеть нашим клиентам статистику WiFi подключений: кто сколько раз посещал заведение, через какую социальную сеть авторизировался, количество просмотров рекламного сообщения, профили посетителей в соцсетях. и все это связать с программой

Ниже прикрепляю фото! Если возникли вопросы или доп идеи, задавайте их прямо тут!!

Обязательные требования:

Если есть у вас примерно такая уже реализованная работа, покажите сразу

Сразу публикуйте в чате стоимость данной работы и сроки исполнения!