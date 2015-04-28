1. Сделать табличку сравнительных характеристик по весу, процессору, поколению (скорости в т.ч.) оперативной памяти и ssd macbook air 13 macbook macbook pro 13 2. Предложить аналоги сервиса\программы Slack . ...
Требуется разработка программы по wifi для Windows
Нужно разработать программу для windows по раздаче wifi клиентам (что то вроде виртуального роутера ) связанную с приложениями социальных сетей.
WiFi авторизации через социальные сети.
Сервис обеспечивает бесплатный WiFi посетителям различных заведений.
Посетитель подключается к WiFi, используя свой аккаунт в социальной сети, а система автоматически размещает на его странице в соцсети рекламу заведения. Таким образом, в благодарность за пользование интернетом потребитель автоматически рассказывает своим друзьям в соцсетях о заведении.
Программа не должна быть реализована для одного заведения, чтобы была возможность устанавливать программу в любые заведения
Далее нужно разработать (сайт) Создать личный кабинет, что бы позволял видеть нашим клиентам статистику WiFi подключений: кто сколько раз посещал заведение, через какую социальную сеть авторизировался, количество просмотров рекламного сообщения, профили посетителей в соцсетях. и все это связать с программой
Ниже прикрепляю фото! Если возникли вопросы или доп идеи, задавайте их прямо тут!!
Обязательные требования:
Если есть у вас примерно такая уже реализованная работа, покажите сразу
Сразу публикуйте в чате стоимость данной работы и сроки исполнения!
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