Программист на проект Kohan

$300
Системное программированиеЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Нужно внести правки на сайт на Kohana. Примерное время работы 50 часов. 

7 лет назад
southcoast999
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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