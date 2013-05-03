Здравствуйте. Есть сайт: http://besplatnyeprogrammy.ws/ с программами. Требуется человек, который создаст для него загрузчик/установщик. То есть сначала скачивается загрузчик, потом он начинает качать нужный файл с сайта. Пример: softportal.com и ...
Программист с++/qt
Программист с++
обязательно знание qt,boost, умение строить и реализовывать свои алгоритмы,хорошо понимать написаное ранее,быстро вникать в суть разработки.
проект крупный,делается уже около полугода, за это время сменили кучу программистов,поэтому отвечать людям которые свободны не менее 6 часов в сутки.
выполнение пробного задания обязательно,за него я готова заплатить.
Если Вы мне пишите, отвечайте пожалуйста!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Работа содержит описание разработанного программного комплекса по обработке заданного множества данных. Множество данных представляет собой массив записей. Уже реализованы следующие пункты. 1) ввод информации из текстового файла в массив записей; 2) ...Закрыт12 лет назад
Добрый день, коллеги. Команде сайта tvbreak.ru требуется флеш-разработчик или команда разработчиков для поддержки собственного плеера на базе Open Source Media Framework. Задачи могут быть разными. Например, от исправления глюка до введения нового функционала. Достойным разработчикам, ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходима программа, которая бы запускала нужное кол-во приложений под Windows "нажимала" кнопки в нужном порядке, и при окончании процесса закрывала приложение(выскакивает окошко что процесс окончен) среда разработки C#Завершен12 лет назад
- $30
Разработать приложение, моделирующее работу светофора, стоящего на пересечении главной и второстепенной дорог1. Несколько пешеходов переходят дорогу. Все транспортные средства должны остановиться, если зажигается красный свет. Обычно для главной дороги горит зеленый ...Завершен12 лет назад
- $250
Нужна консультация человека по покупке оборудования для подключения к интернету. Либо, требуется программист, способный перепрошить роутер так, чтобы он работал как описано тут (в режиме прокси): http://www.cyberforum.ru/servers/thread852020.html В общем, нужно найти решение ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нам нужно срочно разработать флеш плеер для воспроизведения защищенного видео. Можно взять готовый плеер и доработать, можно с нуля. Вот очень кратко, что нужно, более расширенная информация в ...Системное программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо решение следующей проблемы. Пример: Магазин одежды. На каждом товаре есть штрих код магазина ( в каждом магазине свой ), когда продавец сканирует их кассовая программа находит товар в своей базе по ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Имеется программа. Необходимо переписать ее на Javascript. Приветствуются знания мат. алгоритмов, в частности метода "ветвей и границ", но это не обязательно. Срок - 3 дня. Бюджет небольшой. Планируется долгосрочное сотрудничество.Закрыт12 лет назад
- $150000
Суть проекта - создание системы обработки заявок для транспортно-экспедиционной компании, пример я прикрепил. План действий такой: 1. Программирование, создание самой системы, версия 1.0 2. Создание продающего сайта в Интернете ...Закрыт12 лет назад