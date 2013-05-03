Программист с++/qt

Программист с++

обязательно знание qt,boost, умение строить и реализовывать свои алгоритмы,хорошо понимать написаное ранее,быстро вникать в суть разработки.

проект крупный,делается уже около полугода, за это время сменили кучу программистов,поэтому отвечать людям которые свободны не менее 6 часов в сутки.

выполнение пробного задания обязательно,за него я готова заплатить.

Если Вы мне пишите, отвечайте пожалуйста!