Установщик/загрузчик для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок177 просмотров

Здравствуйте.

Есть сайт: http://besplatnyeprogrammy.ws/ с программами.

Требуется человек, который создаст для него загрузчик/установщик.

То есть сначала скачивается загрузчик, потом он начинает качать нужный файл с сайта.

Пример: softportal.com и куча других.

От Вас цену/сроки/портфолио.

12 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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