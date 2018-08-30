Прокси

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Добрый день, уважаемые. Извините если кривой язык, пишу как понимаю )) 

Итак, что я имею. 

У меня есть MAС, он подключен к интернет через 3G модем, назовем это подключение M1. Так же у него есть второй 3G модем, назовем его M2. Оба адреса IP динамические, оба IP адреса присваиваются при подключении к сети.  

необходимо решить ряд задач: 

1. сделать из этого МАК HTTP прокси сервер 

2. к этому прокси подключается удаленно пользователь через M1 

3. пользователь попадает в интернет через M2 

4. M1 и M2 оба динамические, М2 меняется редко (несколько раз в день), М1 несколько раз в час.  

итого, для пользователя есть HTTP прокси (это IP адрес от  M1). Он к нему подключается и работает. Но в интернет его трафик идет через М2.  Все должно работать на МАC (это важно).   

Вот такая задача. Настроить все надо удаленно.  

7 лет назад
Alik1987
Алик 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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