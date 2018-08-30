Нужно из потока icecast стримить звук в youtube

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Закрыт3 заявки193 просмотра

У меня интернет радио.  Поток в сеть идет с помощью сервера icecast. 

Радиостанция работает на спец платформе которая находится на сервере.

есть сайт радиостанции.

7 лет назад
anaramo999
50 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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