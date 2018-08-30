Создание портативной версии Microsoft Visual Java 6

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Необходимо создать portable версию Microsoft Visual Java 6 

Дистрибутив и msjava vm есть. 

Инструкцию по установке предоставлю.

Ключ и лекарство не требуется.

Портативная версия необходима для обучения.

Java
7 лет назад
unsupport
Владимир 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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