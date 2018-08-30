Научиться забирать данные по протоколу MODBUS-RTU

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт7 заявок220 просмотров

Требуется написать программу для получения данных со счетчиков электроэнергии офиса.

Счетчики передают по протоколу MODBUS-RTU.

Более подробно в техническом задании:

https://docs.google.com/document/d/1z7yCuVwXXtFpbfn4m_7rjGKmc-W39er4wR_IP_1v7u8/edit

7 лет назад
applikaciya
Алексей 
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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