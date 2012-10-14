Личный помощник для работы на телефоне (Skype)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт10 заявок587 просмотров

Требуется человек с ясной головой и поставленным голосом для назначения встреч, ведения календаря, электронной рассылки, отчетности, базы.

Суть работы:

- обзванивать клиентов и выявлять заинтересованность в наших услугах (по готовому скрипту)

- вести базу данных по клиентам

- рассылать коммерческие предложения по e-mail

- вести FAQ по типовым вопросам‚ которые задают клиенты

Работа на дому, в дневное время. Оплата сдельная - 20 руб за контакт заинтересованного клиента

13 лет назад
GreenBucks
Кирилл 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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