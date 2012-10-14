На сайт Онлайн Покер Инфо требуется модератор. Обязанности: написание 100-150 сообщений в месяц + 10 блогов. развитие форума и общения. Удаление спама и флуда и поддержание порядка на форуме. Навыки: ...
Личный помощник для работы на телефоне (Skype)
Требуется человек с ясной головой и поставленным голосом для назначения встреч, ведения календаря, электронной рассылки, отчетности, базы.
Суть работы:
- обзванивать клиентов и выявлять заинтересованность в наших услугах (по готовому скрипту)
- вести базу данных по клиентам
- рассылать коммерческие предложения по e-mail
- вести FAQ по типовым вопросам‚ которые задают клиенты
Работа на дому, в дневное время. Оплата сдельная - 20 руб за контакт заинтересованного клиента
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