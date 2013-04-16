В интернет-магазин Фигурнова.ру на постоянную удаленную работу требуется оператор для работы в высокотехнологичной компьютерной системе. Требования: От 30 лет, высшее экономическое или техническое образование, хорошее знание 1C, The Bat!, skype, базовый excel. ...
Модератор на покерный портал
На сайт Онлайн Покер Инфо требуется модератор.
Обязанности:
написание 100-150 сообщений в месяц + 10 блогов.
развитие форума и общения.
Удаление спама и флуда и поддержание порядка на форуме.
Навыки:
Хорошее знание русского языка
Коммуникабельность
Знание правил ВСЕХ видов покера
Уверенная игра в Техасский Холдем и понимание игры.
Желание развиваться и работать.
Оплата договорная.
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