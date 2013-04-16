Модератор на покерный портал

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт10 заявок441 просмотр

На сайт Онлайн Покер Инфо требуется модератор.

Обязанности:

написание 100-150 сообщений в месяц + 10 блогов.

развитие форума и общения.

Удаление спама и флуда и поддержание порядка на форуме.

Навыки:

Хорошее знание русского языка

Коммуникабельность

Знание правил ВСЕХ видов покера

Уверенная игра в Техасский Холдем и понимание игры.

Желание развиваться и работать.

Оплата договорная.

12 лет назад
OnlinePokerInfo
Юлия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оператор в книжный интернет-магазин

    В интернет-магазин Фигурнова.ру на постоянную удаленную работу требуется оператор для работы в высокотехнологичной компьютерной системе. Требования: От 30 лет, высшее экономическое или техническое образование, хорошее знание 1C, The Bat!, skype, базовый excel. ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер по работе с клиентами

    $500

    О компанииООО «Первая Компания Снабжения» Мы продаем через интернет строительные материалы Наш сайт http://строй-поставщик.рф Миссия компании для сотрудников: давать возможность людям заниматься интересным делом и помогать вырасти как личностно, так ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник в службу поддержки магазина одежды

    Здравствуйте, дорогой фрилансер. Новому интернет — магазину: Тема: Одежда из Хмельницкого и т.д. Требуется оператор который будет принимать заказы, общаться с пользователями в чате и перенаправлять их ...

    Служба поддержки8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный менеджер на телефон

    $500

    Добрый день Ищем в московский магазин удаленного менеджера-оператора, для работы с поставщиками (бронирование товаров, уточнения наличия), общения с клиентами, подтверждения заказов и т.д. Работа требует стрессо-устойчивости, так как клиенты бывают ...

    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модераторы на форум и администраторы группы ВК

    Подработка на 4 часа ежедневно. Оплата 200 рублей в час. Требуются модераторы на форум и администраторы группы ВКонтакте. Нужно следить за поступающими сообщениями и удалять нежелательные посты согласно инструкции. Работа требует внимания. Возможны ежедневные выплаты ...

    Служба поддержки47 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист в службу поддержки

    $500

    Нужны работники в службу поддержки из Восточных городов России (разница с московским временем должна быть 10-12 часов). Обязанности - сопровождение уже имеющихся клиентов. Требования: - Хороший Интернет ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор фотографий на крупный сайт

    Требуется ответственный человек для работы на крупном сайте, для модерации пользовательских фотографий. Оплата 320р за 4000 фото ( 2 часа работы). Оплата раз в неделю. Количество заработка зависит только от Вас, работы много!

    Служба поддержки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Сотрудник в службу поддержки

    Здравствуйте, дорогой фрилансер. Новому интернет - магазину: По продаже смартфонов и планшетов. Требуется оператор который будет принимать заказы, общаться с пользователями в чате и перенаправлять их на чат (телефон, почту) владельца. Оставляйте ...

    Служба поддержки8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор на форум

    На форум о Бодибилдинге (http://bodybulding.ru/forum/) требуется модератор. Модерация тем, сообщений. Поддерживание общения. Приветтвуются модераторы занимающиеся спортом, бодибилдингом, владеющие информацией. Оплата ежемесячно. Постоянно. ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен техн. специалист по поддержке сайтов ежедн.

    Нужен технический специалист (администратор) для удаленной технической поддержки блогов вордпресс ( 20 ) на постоянной основе. Все блоги выполнены в одном стиле и единой структуре, на вордпрессе. Обязанности: - правки html&amp;php, работы с ...

    CSSHTMLPHPWordPress
    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад