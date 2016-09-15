Обработка входящих звонков (разовый проект на месяц)

Служба поддержкиЗакрыт13 заявок292 просмотра
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Обработка входящих звонков, работа только на 1 месяц.

Из требований - приятный голос

7 лет назад
sergejru
Сергей 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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