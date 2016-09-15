Обработка входящих звонков (разовый проект на месяц)

Итак, что нужно сделать. Мы предоставим Вам базу арбитражников на нашем сайте и Вам нужно заинтересовать 10 человек лить оффер. Для разбирающихся всё просто. Общение с арбитражниками – переписка. Откликайтесь – пишите. Предоставим более полную информацию.