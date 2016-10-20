Переезд с виртуального хостинга на VDS

Служба поддержкиЗавершен9 заявок230 просмотров
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7 лет назад
Dmitr2015
Дмитрий 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$50
1 день
Качественная работа в срок. Сергей терпеливо отвечал на все возникающие вопросы и помогал решать текущие проблемы. Для того, кто впервые столкнулся с подводными камнями работы со своим виртуальным сервером - бесценная помощь. Однозначно рекомендую!
Все хорошо, проверка оплата быстро! Рекомендую!
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