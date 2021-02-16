Оператор чата на английском языке

Описание В компанию Luxury Elite Royal Agency требуется Оператор Чата для удаленной работы. Мы будем рады приветствовать вас в нашем дружном коллективе!

Зп + бонусы и премии

Вид занятости: удаленная работа онлайн

Требования: с опытом/без опыта, английский язык не ниже среднего уровня

Описание вакансии Оператор Чата

Оператор Чата - это онлайн консультант на сайт (оператор онлайн на сайт), который отвечает в режиме реального времени на все вопросы посетителей и покупателей. Специалисту нужно отвечать на вопросы клиентов, рассказывать желающим о сайте, показывать, где что находится, то есть быть таким же, как любой консультант в реальном магазине.

Основные задачи: Основная задача онлайн оператора − незамедлительный ответ на звонок или письменное сообщение клиента. Также вам нужно будет вести переписку с клиентской базой, принимать запросы и решать вопросы клиента, на основе стандартов работы отдела поддержки предоставлять быструю, качественную, и достоверную информацию для клиентов.

Требования

- Знание английского языка не ниже Intermediate.

- Желание работать, обучаться и развиваться.

- Быстрый набор текста.

- Коммуникабельность.

- Опытный пользователь ПК.

Скорее присылайте нам свои контакты, если вы считаете, что подходите для этой работы.

Условия работы: Вы сможете работать удаленно из дома в удобное для вас время дневные или ночные смены.

Дневные с 10:00 до 22:00, ночные с 22:00 до 10:00 (8 часов в этот период)

Один выходной в неделю.

О нас: Luxury Elite Royal Agency – это аутстаффинговая компания, которая предоставляет рабочие места в Украине, ориентируясь на Европейский и Американский рынок. Сотрудничество с нами позволит вам приобрести новые умения в сфере IT и маркетинга, а также развить навыки общения с иностранными носителями языка.

Наша Команда: мы поможем вам адаптироваться к работе в нашей команде и познакомим с коллективом.

Чтоб откликнуться перейдите по ссылке https://forms.gle/5FpbWtdj4ebSFuWUA

Преимущества работы в Luxury Elite Royal Agency:

Удаленная работа из дома.

Дневные/Ночные смены.

Своевременная оплата.

Контакты:

Viber +380931381450

Telegram @LERA_manager