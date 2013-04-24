Оператор в интернет-магазин

Требуется менеджер/оператор для работы 15:00-21:00 (по Москве) в интернет-магазине. Работа на дому через скайп. Городе не имеет значения!

ОБЯЗАННОСТИ

- Прием звонков, консультирование;

- Онлайн-консультации;

- Оформление заказов;

- Отслеживание заказов.

ТРЕБОВАНИЯ

- хороший интернет, наличие компьютера, скайп (микрофон);

- компьютерная грамотность, умение работать в Эксель;

- наличие свободного времени;

- комуникабельность.

Оплата 6000 руб./мес. + процент от продаж. В среднем выходит от 12000 рублей.

Магазин будет развиваться, объемы продаж будут расти.

Если заинтересовались, пишите свой скайп и время по которому вы бываете в сети.