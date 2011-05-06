Сотрудник службы поддержки Linux VPS серверов

В компанию VDS64.com / VDS.ua требуется сотрудник в службу поддержки, для удаленной работы. Основные задачи: настройка и исправление ПО на серверах с ОС Linux- Centos, Debian. Умение работать по ssh , установка\настройка\исправление ПО: apache2, php, mysql, vsftpd, exim, ...
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Требуется сотрудник в службу поддержки компании VDS64.com / VDS.ua
Основной вид деятельности помощь клиентам в настройке серверов на ОС Linux - Centos, Debian.
Умение обслуживать ПО httpd, php, mysql, vsftpd, exim, sendmail.
Работа удаленная, график работы
Вс, Пн - Выходной.
Остальные дни с 17:00 - 03:00, Сб- с 13:00- 23:00 , Время МСК.
График может меняться на дневной.
Умения работы с ОС Linux в терминале, настройка и устранение проблем в ПО apache2, php, mysql, vsftpd, exim, sendmail.
Обучаемость, ответственность к работе, умение общаться с людьми.
Опыт работы не обязателен, главное желание работать.
Обязательная возможность менять смену с дневной на вечернюю.
З\п 350-400$ \ мес. Испытательный срок от 1 недели до 1 мес. (з\п на испытательном сроке 150 у.е.)
!!!
Отбор проводится методом тестирования.
!!!
Резюме пожалуйста высылать на km [at] vds64.com
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