Сотрудник службы поддержки Linux VPS серверов

Требуется сотрудник в службу поддержки компании VDS64.com / VDS.ua

Основной вид деятельности помощь клиентам в настройке серверов на ОС Linux - Centos, Debian.

Умение обслуживать ПО httpd, php, mysql, vsftpd, exim, sendmail.

Работа удаленная, график работы

Вс, Пн - Выходной.

Остальные дни с 17:00 - 03:00, Сб- с 13:00- 23:00 , Время МСК.

График может меняться на дневной.

Умения работы с ОС Linux в терминале, настройка и устранение проблем в ПО apache2, php, mysql, vsftpd, exim, sendmail.

Обучаемость, ответственность к работе, умение общаться с людьми.

Опыт работы не обязателен, главное желание работать.

Обязательная возможность менять смену с дневной на вечернюю.

З\п 350-400$ \ мес. Испытательный срок от 1 недели до 1 мес. (з\п на испытательном сроке 150 у.е.)

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Отбор проводится методом тестирования.

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Резюме пожалуйста высылать на km [at] vds64.com