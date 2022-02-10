Сотрудник техподдержки сайта

Привет! Нужен помощник по отдельным задачам/процессам. Никакой проф. подготовки не нужно. Важно от соискателя: - наличие свободного времени (т.к. работа может прилетать в разные дни, в т.ч. иногда в ночное время до 03.00 мск (события в инете) ) - ...
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Требуется сотрудник (парень) в чат онлайн поддержку
- владение русским, английским(выше среднего)
- клиентоориентированность
- высокая скорость печати
- грамотная речь, умение ясно излагать мысли
- техническая грамотность
- стрессоустойчивость
- Опыт работы в поддержке является значительным плюсом
- Переписка в онлайн чате, информирование и техподдержка клиентов
- Ответственность и порядочность в работе.
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