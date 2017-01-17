Совершить один звонок и оценить качество обслуживания отдела продаж.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт3 заявки204 просмотра

Всего один звонок и 150 руб.в кармане (связь не оплачивается). 

Задача: просто позвонить по телефону и задать несколько вопросов про товар. 

Требования:

- возраст исполнителя от 18-65 лет;

- время работы отдела Пн-Вс: 9:00 - 19:00. 

Оплату перечисляем на карту или на телефон после совершения звонка (все звонки фиксируются системой).  

Пожалуйста,присылайте Имя и номер телефона, с которого будет совершаться звонок

(рассматриваются только номера телефонов зарегистрированные в Москве и МО). 

После его проверки вышлем более подробную информацию в личку.

8 лет назад
victoryorlov
Виктор 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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