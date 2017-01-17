Есть база 5500 адресов, необходимо разослать по адресатам с моего ящика вручную. Уточняйте стоимость и сроки
Совершить один звонок и оценить качество обслуживания отдела продаж.
Всего один звонок и 150 руб.в кармане (связь не оплачивается).
Задача: просто позвонить по телефону и задать несколько вопросов про товар.
Требования:
- возраст исполнителя от 18-65 лет;
- время работы отдела Пн-Вс: 9:00 - 19:00.
Оплату перечисляем на карту или на телефон после совершения звонка (все звонки фиксируются системой).
Пожалуйста,присылайте Имя и номер телефона, с которого будет совершаться звонок
(рассматриваются только номера телефонов зарегистрированные в Москве и МО).
После его проверки вышлем более подробную информацию в личку.
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