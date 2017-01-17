Совершить один звонок и оценить качество обслуживания отдела продаж.

Всего один звонок и 150 руб.в кармане (связь не оплачивается).

Задача: просто позвонить по телефону и задать несколько вопросов про товар.

Требования:

- возраст исполнителя от 18-65 лет;

- время работы отдела Пн-Вс: 9:00 - 19:00.

Оплату перечисляем на карту или на телефон после совершения звонка (все звонки фиксируются системой).

Пожалуйста,присылайте Имя и номер телефона, с которого будет совершаться звонок

(рассматриваются только номера телефонов зарегистрированные в Москве и МО).

После его проверки вышлем более подробную информацию в личку.