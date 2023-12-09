Ищу дизайнера для Ютуба ( шапка, оптимизация, продвижение)

$20
Социальные сети (SMM и SMO)Открыт1 заявка16 просмотров
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Надо настроить ютуб канал так, что бы он начал двигаться

10 дней назад
Света
США
10 дней в сервисе
Была
10 дней назад
Заявки фрилансеров
Тоби
26 лет
месяц в сервисе
Был
день назад
10 дней назад