Потрібна консультація по УБТ трафіку через ТікТок. Необхідно отримати інструкції щодо реєстрації акаунтів з VPN та антидетект браузерами. Також цікавлять варіанти публікації посилання в шапці профілю. Пропозиції консультацій надсилайте у приватні повідомлення.
Нужен аудит и помощь с Facebook-группой/Норвегия, падение охвата
🇳🇴 Норвегия. Группа на фейсбук «Автомобили в Норвегии». Группа часто падает в теневой бан, и еще не монетизирована. 15000 человек . Нужна помощь в идеи как монетизировать и как избежать/ограничить теневых банов. Если будет долгосрочное сотрудничество.
Буду платить по совести. Никаких проблем с пассивным доходом.
https://www.facebook.com/share/g/1L237msXZq/?mibextid=wwXIfr
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаОткрыт18 часов назад
- $1000
Требуется креативный продюсер-контент-стратег для двух YouTube-каналов: влог о жизни в Шанхае и остроумный проект о мотивации. Необходима разработка контент-стратегии, оформление, создание контент-плана и сценариев. Идеальный кандидат имеет опыт продюсирования успешных каналов и умеет продвигать контент органически.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиОткрыт2 дня назад
- $50
Требуется настройка рекламного кабинета для Facebook и Google, а также успешное прохождение модерации. Необходим опыт в SMM и SMO для эффективной рекламы.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительОткрыт3 дня назад
Задача заключается в наполнении и продвижении Instagram аккаунта юридической компании с нуля. Требуется разработка контент-стратегии, создание постов и активное взаимодействие с аудиторией для повышения видимости и привлечения клиентов.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт6 дней назад
Требуется разработка рекламного креатива для Facebook. Необходимо представить портфолио с предыдущими работами. Ожидается креативный подход и знание особенностей рекламных форматов в социальных сетях.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокОткрыт7 дней назад
Требуется SMM-специалист с опытом работы в нише meme coin. Необходимо предоставить примеры успешных кейсов для оценки. Опыт в социальных сетях и креативные подходы приветствуются.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт18 часов назад
- $8
Необходимо зарегистрировать новый аккаунт в TikTok и в течение недели выкладывать одно видео в день по предоставленным роликам. Оплата 500₽ после выполнения задачи. Условия: проживание вне России и наличие не более 2 аккаунтов TikTok. Задача займет не более 5 минут в день.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокОткрыт8 дней назад
Требуется настройка и запуск рекламной кампании в Facebook Ads в сфере беттинга и гемблинга. Необходимо подобрать оптимальные настройки, подготовить эффективные креативы, пройти модерацию и обеспечить стабильное достижение KPI. Работы проводятся для Казахстана, все необходимые инструменты уже доступны.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокОткрыт11 дней назад
Ищется оформитель для работы над проектами в бьюти-сфере. Необходим визуал, понимающий влияние дизайна на продажи. Задачи включают оформление сторис, монтаж Reels, создание обложек для постов и рилс в едином стиле, работа по брендбуку и с визуальными референсами. Соблюдение дедлайнов и хороший вкус обязательны.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 дней назад
Требуется SMM-специалист для разработки 18 позиций контента для коммерческого блога, посвященного личному бренду. Задача включает создание постов и рилсов с уроками и гайдами. Необходимы навыки дизайна и чувство стиля. Портфолио и кейсы обязательны.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт8 дней назад