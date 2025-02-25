Нужен аудит и помощь с Facebook-группой/Норвегия, падение охвата

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт3 заявки22 просмотра

🇳🇴 Норвегия. Группа на фейсбук «Автомобили в Норвегии». Группа часто падает в теневой бан, и еще не монетизирована. 15000 человек . Нужна помощь в идеи как монетизировать и как избежать/ограничить теневых банов. Если будет долгосрочное сотрудничество.

Буду платить по совести. Никаких проблем с пассивным доходом.

https://www.facebook.com/share/g/1L237msXZq/?mibextid=wwXIfr

Facebook
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