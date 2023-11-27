Реклама FB, клоакинг, keitaro

Социальные сети (SMM и SMO)Открыт3 заявки21 просмотр
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Здравствуйте.

Нужен профессионал по Facebook Ads. Который разбирается в серой рекламе.

Реклама, обход банов, настройка клоакинга, keitaro. Нужен человек который был тесно связан с этой тематикой и может давать консультации, направлять. Ответит на все вопросы + с возможностью помогать в этом направлении.

Все оплачивается, нужна консультация, возможно первая помощь в разных этапах настройки.

15 дней назад
Антон
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
15 дней назад
1 отзыв
Заявки фрилансеров
Евгений
28 лет
2 года в сервисе
Был
11 часов назад
13 отзывов
15 дней назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Оксана
48 лет
месяц в сервисе
Была
20 часов назад
1 отзыв
15 дней назад
Андрей
28 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 отзывов
15 дней назад
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