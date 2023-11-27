Cоздать стратегию для Instagram-акаунта.

Ищем Trainee для стажировки который готов создать стратегию для Instagram-акаунта. Возможность для тех, кто стремится получить опыт и развиваться в сфере социальных медиа.

Что нужно?

Разработка стратегии управления Instagram-акаунтом. Создание контент-плана

Мы ищем энергичного и творческого человека, готового внести свой вклад в успешное продвижение наших проектов в мире Instagram.