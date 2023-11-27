Cоздать стратегию для Instagram-акаунта.

Необходимо разместить в активных (тех, в которых публикуются свежие записи и происходит общение) сообществах мобильных игр и приложений 50 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, AppStore/Google Play, не взлом и т.п.). ...
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Ищем Trainee для стажировки который готов создать стратегию для Instagram-акаунта. Возможность для тех, кто стремится получить опыт и развиваться в сфере социальных медиа.
Что нужно?
Разработка стратегии управления Instagram-акаунтом.
Создание контент-плана
Мы ищем энергичного и творческого человека, готового внести свой вклад в успешное продвижение наших проектов в мире Instagram.
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