Cоздать стратегию для Instagram-акаунта.

Социальные сети (SMM и SMO)Открыт4 заявки25 просмотров
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Ищем Trainee для стажировки который готов создать стратегию для Instagram-акаунта. Возможность для тех, кто стремится получить опыт и развиваться в сфере социальных медиа.

Что нужно?

  1. Разработка стратегии управления Instagram-акаунтом.

  2. Создание контент-плана

Мы ищем энергичного и творческого человека, готового внести свой вклад в успешное продвижение наших проектов в мире Instagram.

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Социальные сети (SMM и SMO)
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