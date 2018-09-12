Создание и продвижение аккаунта в Insgram для детск языкового центра

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт24 заявки278 просмотров

Требуется создать аккакунт в Instagram для детского языкового центра. До октября месяца (открытие центра) необходимо дать максимальную рекламу и привлечь подписчиков - клиентов.

7 лет назад
guest_15366583066121
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров