Слова к песни

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт24 заявки807 просмотров
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Здравствуйте. Нужно написать слова к песни. Мотив прикреплён. Тематика на своё усмотрение. Напишите несколько строк и дайте заявку, если понравится, будем работать.

5 лет назад
draid
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад