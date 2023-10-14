Сценарій на 65к символів лише Україна
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??індз
??Термін: 19.10
??Коментар:
- Потрібно написати сценарій до свята для дошкільнят ( вік 3-4 р).
Тематика : зима.
Принцип такий: діти віршів не розповідають, повністю свято ведуть вихователі. Зазвичай їх двоє. Діти лише танцюють та співають. Однак пісень не потрібно, лише текст і оригінальний сценарій.
Це може бути у формі невеликої казки на 25 хвилин. Казка, яка буде якось пов’язана з сучасним мультфільмом, який люблять діти віком 3-4 роки.
Напииклад Ельза з мультфільму допомагає дітям знайти сніг, або зиму… щось такого плану.
Тобто фантазувати можна, єдине пам’ятати про вікову категорію, час 25 хв і тема зима мультфільм.
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