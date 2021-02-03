Сценарий веб-сериала

$10
СценарииЗакрыт39 заявок939 просмотров
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Ищем сценариста, который готов к сотрудничеству на лояльных условиях, так как снимаем всё сами) Сценарий для веб-сериала про подростков, которые хотят разбогатеть, из-за чего ввязываются в какую-нибудь криминальную историю. Если есть, что нам предложить и вы готовы сотрудничать, ждем вашего отклика. Спасибо.

3 года назад
guest_15902233830725
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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