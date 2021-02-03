Сценарий веб-сериала

Ищем сценариста, который готов к сотрудничеству на лояльных условиях, так как снимаем всё сами) Сценарий для веб-сериала про подростков, которые хотят разбогатеть, из-за чего ввязываются в какую-нибудь криминальную историю. Если есть, что нам предложить и вы готовы сотрудничать, ждем вашего отклика. Спасибо.