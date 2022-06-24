Необходимо протестировать телеграм-бота с 50 участниками: 40 мужчин и 10 женщин от 30 лет. Участники должны пройти несколько шагов в боте, дойти до этапа оплаты, но не оплачивать. После теста требуется заполнение анкеты в гугл-форме. Оплата за тест - 150 рублей на карту. Тест считается завершенным после отправки анкеты.