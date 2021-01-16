Сделать отзыв и поставить оценку приложения LeaderTask - Mac-версию

$2
Тестирование ПОЗакрыт7 заявок705 просмотров
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Если у вас есть Mac, то необходимо сделать следующее:

1. найти наше приложение в поиске AppStore для Mac по слову планировщик

2. скачать наше приложение и установить его

3. поставить оценку 5 звезд 

4. оставить положительный отзыв (примеры скину в переписке)

https://www.leadertask.ru/download-app-mac

3 года назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад