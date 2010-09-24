Недавно сделал сайт ua - parfum . com Некоторые покупатели говорят что сайт не загружаеться. У одного с Хрома, у другого с Эксплорера. При открытии отображаеться просто фон и ничего больше. Проверить сам я никак ...
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Доброго дня,
нуже аудит безопасности сайта построенного на joomla
был взлом сайта - отследить файлы и записи БД где могут быть проблемы
и закрыть недочёты
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