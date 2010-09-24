Аудит безопасности сайта

Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Доброго дня,

нуже аудит безопасности сайта построенного на joomla

ru-habitat.com

был взлом сайта - отследить файлы и записи БД где могут быть проблемы

и закрыть недочёты

13 лет назад
Remaran
Олег 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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