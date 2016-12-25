Аудит безопасности сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки257 просмотров

Интересует провести аудит безопасности сайта, наличие уязвимостей,  

админка modx + самописная система

только фрилансеры с  опытом и отзывами

MODX
8 лет назад
sim812
Ламов 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров