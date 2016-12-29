Jobtaker.ru

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт17 заявок281 просмотр

Необходимо провести проверку функцинальности работы системы (на кликабельность, на работоспособность меню и опций системы) и подготовить письменный отчет

8 лет назад
ryab113
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

skorp09
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$16
3 дня

Заявки фрилансеров

skorp09
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад