Junior QA/Tester + PHP/MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки324 просмотра

Ищем человека для автоматизированного тестирования с использованием Selenium.

Большим плюс будет знание PHP/MySQL или желание его изучать.

Навыки:

Хорошие навыки в коммуникации с командой разработчиков

Понимание жизненного цикла ПО и процесса тестирования ПО

Знание различных методик тестирования

Понимание принципов построения сетей и клиент-серверных систем

требования:

- ответственность, ориентированность на результат

- желание обучаться и развиваться

- усидчивость

резюме в приват — ФИО, возраст, образование и другая инфо и о себе

MySQLPHPSelenium
11 лет назад
3dgalaxy_ru
Попович 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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