Junior QA/Tester + PHP/MySQL

Снять нагрузку и устранить причину. В августе было подобное, исправили и до сих пор было всё в норме. Сегодня снова резко подскачила нагрузка. Блог заблокирован. Разблокируют, как только возьмусь за исправление. Посещаемость маленькая от 100 ...