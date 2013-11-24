Снять нагрузку и устранить причину. В августе было подобное, исправили и до сих пор было всё в норме. Сегодня снова резко подскачила нагрузка. Блог заблокирован. Разблокируют, как только возьмусь за исправление. Посещаемость маленькая от 100 ...
Создать ТЗ для сайта аренды посуточно
Создатьочень подробное ТЗ для сайта-портала аренды посуточно по аналогу другого, посоветовать, что и как . Как лучше монетизировать?
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