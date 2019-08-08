Младший программист для тестирования в JMeter

Когда заходишь на сайт и авторизуешься на нём он перебрасывает на другую страничку. На ней создаётся соединение по websocket-у. При нажатии кнопок на странице по webscket-у отправляются сообщения. Нужно понять как формируются эти сообщения. Т.е. ...