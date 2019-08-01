Тестирование переноса сайта с одной CMS на другую

Переносим корпоративный сайт с каталогом товаров с самописной ЦМС на Битрикс с сохранением вёрстки. Нужно протестировать результат переноса - функционал плюс верстка. Перенос ещё в процессе, но на 80% программист отчитался о готовности, ещё 20% будут готовы в течение недели-двух.

Нужен человек, который сравнит старый сайт и новый, сопоставит это с ТЗ, напишет баг-лист, потом снова проверит его реализацию.