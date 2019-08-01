Тест на вирус

Всем привет. Хотим провести тест сайта на вирусы.

Поймали вирус на компьютер и теперь чтобы перестроховаться хотим протестить сайт и обновить пароли так как они сохранялись в браузере. Сайт на модХ

К сожалению на данный момент могу заплатить только 300р но + с меня положительный отзыв.

Далее нужны будут правки на данном сайте за дополнительную плату.

Пишите опыт с данной cms и контакты скайп для связи если устраивает бюджет.