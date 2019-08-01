Всем привет. Хотим провести тест сайта на вирусы. Поймали вирус на компьютер и теперь чтобы перестроховаться хотим протестить сайт и обновить пароли так как они сохранялись в браузере. Сайт на модХ К сожалению ...
Разработка публичного API на C#
Разовый проект!
У нас есть веб-приложение, в котором API уже доступен, а также есть стандартный IdentityServer. Требуется решение, при котором пользователь будет генерировать ключи API для себя и использовать их для доступа к API.
Обо всем техническом стеке: микросервисы (21 предмет), Postrgres, RabbitMq, Jenkins, Entity Framework, IdentityServer, Selenium, Github, Trello.
Требования к программисту: ASP.NET Core, IdentityServer, RESTful Jump
Заявки фрилансеров
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