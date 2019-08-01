Разработка публичного API на C#

Разовый проект!

У нас есть веб-приложение, в котором API уже доступен, а также есть стандартный IdentityServer. Требуется решение, при котором пользователь будет генерировать ключи API для себя и использовать их для доступа к API.

Обо всем техническом стеке: микросервисы (21 предмет), Postrgres, RabbitMq, Jenkins, Entity Framework, IdentityServer, Selenium, Github, Trello.

Требования к программисту: ASP.NET Core, IdentityServer, RESTful Jump