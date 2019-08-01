Разработка публичного API на C#

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки226 просмотров

Разовый проект!

У нас есть веб-приложение, в котором API уже доступен, а также есть стандартный IdentityServer. Требуется решение, при котором пользователь будет генерировать ключи API для себя и использовать их для доступа к API.

Обо всем техническом стеке: микросервисы (21 предмет), Postrgres, RabbitMq, Jenkins, Entity Framework, IdentityServer, Selenium, Github, Trello.

Требования к программисту: ASP.NET Core, IdentityServer, RESTful Jump

ASP.NETSelenium
6 лет назад
ValentinaKhan
Валентина 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Тест на вирус

    $5

    Всем привет. Хотим провести тест сайта на вирусы. Поймали вирус на компьютер и теперь чтобы перестроховаться хотим протестить сайт  и обновить пароли так как они сохранялись в браузере. Сайт на модХ К сожалению ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тестирование переноса сайта с одной CMS на другую

    Переносим корпоративный сайт с каталогом товаров с самописной ЦМС на Битрикс с сохранением вёрстки. Нужно протестировать результат переноса - функционал плюс верстка. Перенос ещё в процессе, но на 80% программист отчитался о готовности, ещё 20% ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тест сайта на вирусы

    $10

    Всем привет. Хотим провести тест сайта на вирусы. Поймали вирус и теперь чтобы перестроховаться хотим протестить и обновить пароли Сайт на модХ Сколько будет стоить данная услуга и какие будут сроки?

    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Юзабилити сайта

    Нужно проработать посадочную стр на юзабилити, стр отеля. пример https://stepdream.com/bukovel/villa-loiza также стр списка https://stepdream.com/kurort-bukovel и гл. стр десктоп и моб версию реклама ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анализ кнопки на сайте

    Когда заходишь на сайт и авторизуешься на нём он перебрасывает на другую страничку. На ней создаётся соединение по websocket-у. При нажатии кнопок на странице по webscket-у отправляются сообщения. Нужно понять как формируются эти сообщения. Т.е. ...

    JavaScript
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Удалить вирус сайта

    На сайте обнаружен дорвей. Что нужно сделать: Необходимо обнаружить и удалить файл схостинга. Есть ссылка на папку с дором, но десктопный антивирус и онлайн-сервисы его не видят.Далее, провести диагностику слабыхмест на ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оптимизировать работу сайта Автопилот

    Согласно результатам проверки сайта с помощью сервиса google page speed, скорость загрузки довольно низка.  -нужно сделать оптимизацию кода и скорости загрузки  - провести оптимизацию изображений - нужно их сжать и перевести в современные ...

    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад