Оформление рассылки, чтобы она не попадала в спам

Добрый день

Мне нужна грамотная консультация, как оформить имейл-уведомления на моем сайте, чтобы рассылка не попадала в спам

рассылка постоянная , десятки писем в сутки -уведомления о поступлении средств, снятии на имейлы клиентов

пример письма в файле