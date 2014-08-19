Оформление рассылки, чтобы она не попадала в спам

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Закрыт3 заявки194 просмотра

Добрый день

Мне нужна грамотная консультация, как оформить имейл-уведомления на моем сайте, чтобы рассылка не попадала в спам

рассылка постоянная , десятки писем в сутки -уведомления о поступлении средств, снятии на имейлы клиентов

пример письма в файле

11 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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Нет заявок фрилансеров

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