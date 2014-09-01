Почистить, обновить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен8 заявок235 просмотров

Сайт на Джумла 2.5

1. Почистить сайт от вирусов.(предположительно спам)

2. Обновить сайт до более новой версии, для предотвращения последующих нежелательных активностей.

3. Сделать отчет.

Joomla
11 лет назад
chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$65
3 дня
Спасибо Алексею. Рекомендую, как отличного исполнителя!
Улугбек очень хороший и внимательный заказчик. Спасибо за приятное сотрудничество, буду рад поработать снова.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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