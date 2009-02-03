Есть некий сайт на битрикс. Доступы дам выбранному исполнителю. Нужно протестировать его. Выявить имеющиеся проблемы. Предложить их решения с минимальными затратами. В т.ч. по дизайну и юзабилити. Написать ТЗ по его доработке и подготовке к продвижению, сделать все требуемые изменения/ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проблема такая -баннеры часто грузятся с 5 раза
Не знаю в чем дело.
Открываешь сайт, половина флеш баннеров отсутствут.
И чтобы появились все, надо зачастую раз 5 страницу обновить
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