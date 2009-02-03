Проблема такая - баннеры часто грузятся с 5 раза

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проблема такая -баннеры часто грузятся с 5 раза

Не знаю в чем дело.

Открываешь сайт, половина флеш баннеров отсутствут.

И чтобы появились все, надо зачастую раз 5 страницу обновить

http://armenavto.ru/

15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Выявить ошибки. Улучшить юзабилити. Нужны решения.

    $100

    Есть некий сайт на битрикс. Доступы дам выбранному исполнителю. Нужно протестировать его. Выявить имеющиеся проблемы. Предложить их решения с минимальными затратами. В т.ч. по дизайну и юзабилити. Написать ТЗ по его доработке и подготовке к продвижению, сделать все требуемые изменения/ ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Тестирование сайта

    Ищем человека для тестирования сайта, причем нужен человек с опытом, который найдет спрятанные ошибки. Работы примерно на 4 часа.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Тестирование проекта

    Для тестирования нового проекта, требуется человек обладающий: - Высокой скоростью Интернет. - Анлим трафиком. - свободным временем Подробности и оплата, при переписке. Связь: Пишите в личку, на ящик: kutila.roman(Собака)gmail.com, либо сразу на асю: Четыре-Четыре-Ноль…Два-Восемь-Шесть… Восемь-Восемь-Восемь

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поймать спайварю во флеше

    $100

    Все, все сделали. Проект открыт только что бы исполнители отметились. На странице http://www.realclearpolitics.com/articles/test-article6.html имеется три таких голубых флешевых баннера. В них (предположительно) содержится компонент обращающийся к постороннему серверу откуда лезет какая-то спайваря. Задача разобрать эти баннеры ...

    Тестирование сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Поправить баг в ядре typo3

    После upgrade ПО сервера.На сайте появилась строка !--TYPO3SEARCH_begin-- и !--TYPO3SEARCH_end-- необходимо их убрать. P.S. задача только для знающих TYPO3 Подробности при переписке. skype mbarussia 200drive(at)gmail.com В приват не пишите !!!! В предложении указывайте стоимость и срок выполнения задачи.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Тестирование процедуры регистрации на сайте

    Сайт MyFootballClub.ru Есть проблемы с регистрацией, как я подозреваю - существенные. И это есть предмет спора с разработчиком (который уверяет что все ок) Соответственно есть потребность в некоем формализованном тестировании Нужно 30 отчетов от разных юзеров о процессе ...

    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад