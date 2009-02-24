Выявить ошибки. Улучшить юзабилити. Нужны решения.

Евгений написал детальный отчёт, составил ТЗ. В результате его работы были выявлены ошибки, о которых даже не подозревали. Чёткое понимание поставленной задачи. Более того, осталось какое-то приятное впечатление от сотрудничества. Очень уж как-то гладко всё прошло, что до сих пор радует. Отличная работа, выполненная в срок. Рекомендую как отличного специалиста по тестированию сайтов.