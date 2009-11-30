Провести аудит и оптимизировать сайт

Нужно провести полный аудит всего, предоставить граммотный отчет и оптимизировать сайт. Сайт имеет не более 100 страниц, корпоративный.

Сроки сжатые - 1-2 дня.

Присылайте примеры отчетов аудита на почту, это обязательное условие для выбора исполнителя! Указыайте цену и сроки. Все остальное предлагать не нужно!!!! в личку писать тоже не стоит! Кто примеров не высылает, могут не писать, все равно не будут рассматриваться. Также, указывайте контакты (асю), чтобы можно было связаться с понравившимся исполнителем и оговорить все детали. Оплата только по факту всех работ ВМЗ или Контакт.