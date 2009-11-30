Провести аудит и оптимизировать сайт

Тестирование сайтовЗавершен3 заявки182 просмотра
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Нужно провести полный аудит всего, предоставить граммотный отчет и оптимизировать сайт. Сайт имеет не более 100 страниц, корпоративный.

Сроки сжатые - 1-2 дня.

Присылайте примеры отчетов аудита на почту, это обязательное условие для выбора исполнителя! Указыайте цену и сроки. Все остальное предлагать не нужно!!!! в личку писать тоже не стоит! Кто примеров не высылает, могут не писать, все равно не будут рассматриваться. Также, указывайте контакты (асю), чтобы можно было связаться с понравившимся исполнителем и оговорить все детали. Оплата только по факту всех работ ВМЗ или Контакт.

14 лет назад
peredovovy
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
1 день
Отчет по аудиту составлен, на мой взгляд, очень грамотно, все написано понятным и простым языком. Описаны все важные моменты. А что не понял, дак Максим все объяснил при переписке по асе. Работой по оптимизации сайта остался очень доволен. Советую данного исполнителя, как профессионала. Много отчетов приходилось видеть, этот среди лучших.
Заказчик нормальный. Все понимает быстро. Не придирается. В общении адекватен и приятен. С оплатой не затягивал. Все прошло гладко. Советую.
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