Тест сайта

Необходимо протестировать сайт на Wordpress на корректное отоброжение всех эллементов как на десктопе так и на мобильном. Протестировать работоспособность всех функций, регистрация, смена данных пользователя, востановления пароля, добавление в закладки и тд.

Так же протестировать безопасность и устойчивость к атакам, раньше были с этим вопросы.