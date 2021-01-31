Протестировать сайт

Тестирование сайтовЗакрыт17 заявок617 просмотров
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Необходимо протестировать сайт на Wordpress на корректное отоброжение всех эллементов как на десктопе так и на мобильном. Протестировать работоспособность всех функций, регистрация, смена данных пользователя, востановления пароля, добавление в закладки и тд.

Так же протестировать безопасность и устойчивость к атакам, раньше были с этим вопросы.

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3 года назад
guest_16049936447628
3 года в сервисе
Был
3 года назад