Тест скрипта на вывод из админки.

$100
Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт, нужен тест фронт и бекофис сторон.

Просьба сразу стучать в аську 484664092.

По срокам: в течении 3 суток

По оплате: в зависимости от важности найденного косяка оплата от 0.1 до 1 у.е.

Количество тестеров ограничено 5 исполнителями.

14 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RUSYA
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
  • Похожие заказы

  • Стресс-тестирование веб-сайта

    Требуются люди для проведения стресс-тестов веб-сайта. Обычная нагрузка: 15 тыс. посетителей в месяц. Пиковая нагрузка: до 200 тыс. посетителей в месяц. Более подробные данные предоставим после отбора кандидатов. Присылайте ваши данные (резюме) с указанием опыта работы по данному ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечить сайт от вирусов

    Сегодня от пользователей сайта tvboom. kz поступила информация, что они зашли на сайт, у ним на компьютер залез троян и уничтожил все файлы Можете подтвердить, есть ли там вирус? У меня антивирус молчит Если кто то видит ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Влили в базу сайта вирус. Нужна помощь.

    Собственно обнаружил сегодня. Не знаю как и когда влили. Сайт http://batmann.net. Ругается антивирус при загрузке. http://floomby.ru/content/E8rmKaIr90/ Ругается аваст, авира, касперский молчит. Хостер сказал, что влили вирус в базу. Восстанавливаю старую базу, все остается также. Что можно ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить сбои на форуме

    Metalgearforum.ru сайт едет,в ядре шаблона ошибки требуется настроить проект и исбавить от ошибок и конфликтов модов принимаются предложения тоько от людей с отзывами

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти вирус на сайте

    Привет всем, мой сайт klickme.ru , на нем завелся какойто троян, автоматом кидает на порно сайты, (у меня дыра была в шаблоне, можно было в админку как админ зайти, при этом пороль менялся) сейчас все сделал, ...

    Тестирование сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Провести проект в Лиекс.

    $10

    Есть сайт ТиЦ 10, нужно втечении месяца, добиться дохода не менее чем 0.2$ в сутки. Если доход будтет более чем 0.2$ в сутки, Вы также получите бонус из расчёта (x - 0.2) * 30, где x ...

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Провести аудит и оптимизировать сайт

    Нужно провести полный аудит всего, предоставить граммотный отчет и оптимизировать сайт. Сайт имеет не более 100 страниц, корпоративный. Сроки сжатые - 1-2 дня. Присылайте примеры отчетов аудита на почту, это обязательное условие для выбора исполнителя! Указыайте ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить ошибку

    $5

    На хостинге установлена Joomla 1.5 В админку вход - без проблемм, но вот сам сайт не отображается. Надо поправить. Думаю для спеца будет нетрудно, поэтому цену прошу писать реальную. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад